Tekirdağ'da 7 motosiklet hırsızlığına 14 gözaltı

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Ruhan YALÇIN/ TEKİRDAĞ, (DHA)- TEKİRDAĞ'da, son 1 hafta içinde 7 motosiklet çalan 14 şüpheli, polis ekiplerince güvenlik kamerası kayıtlarından tespit edilerek yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Süleymanpaşa ilçesinde son 1 haftada 7 motosikletin çalınması üzerine çalışma başlattı. Hırsızlık yapılan bölgelerdeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, 14 şüpheliyi tespit etti. Görüntülerde, şüphelilerin keşif yaptığı ve park halindeki motosikletleri alıp götürdüğü, çalıştıramadıkları motosikleti de iterek çaldıkları anlar yer aldı. Şüpheliler, adreslerine düzenlenen operasyonla yakalanarak, gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramada bulanan çalıntı 7 motosiklet de sahiplerine teslim edildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ Ruhan YALÇIN

2021-10-23 13:40:03



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