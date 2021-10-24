Tekirdağ'da sis görüş mesafesini 5 metreye düşürdü

Tekirdağ'da MalkaraŞarköy karayolunda yoğun sis görüş mesafesinin 5 metreye kadar düşmesine neden olurken, Malkara ilçesinde karla karışık yağmur etkili oldu.

MalkaraŞarköy karayolunda bu sabah saatlerinde yoğun sis etkili oldu. Sis sebebiyle görüş mesafesi yer yer 5 metreye kadar düştü. Sis nedeniyle göz gözü görmezken, sürücüler yolda ilerlemekte güçlük yaşadı. Yaşanan sis sebebiyle trafik ekipleri de kontrollerini sıklaştırdı.

Malkara ilçesinde etkili olan karla karışık sağanak yağış sebebiyle İstanbulÇanakkale yolunda da sürücüler yer yer ilerlemekte güçlük çekti.

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