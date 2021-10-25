Süleymanpaşa Belediyesi filosunu genişletiyor

Süleymanpaşa Belediyesi araç filosunu genişletmeye devam ediyor. Son olarak filoya eklenen arazözü Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel test etti. Arazöz, ilçe genelinde caddelerin yıkanması, yeşil alan sulamaları ve yangınlara müdahalede kullanılacak.

Tarihi Belediye Binası’nda yeni aracı inceleyen Başkan Yüksel, Fen İşleri Müdürlüğü bünyesinde kullanılacak olan araç sayesinde Süleymanpaşa’nın tüm ihtiyacını karşılayacak duruma geldiklerini ifade etti.



“Rabbim hayırlı hizmetlerde kullanmayı nasip etsin”

Göreve geldikleri günden bu yana araç filosunu genişlettiklerini ve ilçenin ihtiyaçları doğrultusunda nokta atışı alımlar yaptıklarını ifade eden Yüksel, “Belediyemizin araç filosunu, bünyemize kattığımız yeni arazözümüzle büyütmeye devam ediyoruz. Envanterimizde bulunan arazöz sayısını bugün itibariyle ikiye çıkararak, Süleymanpaşa’mızın hemen hemen tüm ihtiyacını karşılayabilecek bir araç parkuruna sahip olduk. Şehrimizin sokaklarının yıkanmasında ve yeşil alanların sulamasında kullandığımız bu araç, aynı zamanda yangınlara müdahalede itfaiye araçlarına su takviyesi yaparak felaketlerin önlenmesinde hayati öneme sahip bir görev üstleniyor. Belediyemize kazandırdığımız 13 metreküplük yeni arazözümüz şehrimize hayırlı olsun. Rabbim hayırlı hizmetlerde kullanmayı nasip etsin” diye konuştu.

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