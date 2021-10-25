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CHP'li Karadeniz: Balıkçılık üzerine ayrı bakanlık olmalı

DHA

CHP'li Karadeniz: Balıkçılık üzerine ayrı bakanlık olmalı


Ruhan YALÇIN/ TEKİRDAĞ, (DHA)CHP Sinop Milletvekili Barış Karadeniz, partisi tarafından Türkiye'deki balıkçıların sorunlarını dinlemekle görevlendirildiğini belirterek, "Hedefimiz; denizcilik ve balıkçılık üzerine ayrı bir bakanlığın olması" dedi.
CHP'nin balıkçıların sorunlarını dinlemek üzere görevlendirdiği Sinop Milletvekili Barış Karadeniz, 1 Temmuz'da başlattığı gezi kapsamında bu kez Tekirdağ'a geldi. Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun ile kentteki balıkçıların sorunlarını dinleyen Karadeniz, denizleri ve balıkçıları kurtarmak için yola çıktıklarını söyledi. Karadeniz, "Türkiye'deki hedefimiz; denizcilik ve balıkçılık üzerine ayrı bir bakanlığın olması, bunun raporlaştırılması ve denizlerin gerçek sahibi balıkçılarımızdan sorunları dinledik ve çözüm önerilerini aldık ve gerçek sahipler, çözüm önerilerini o kadar güzel anlatıyorlar ki bu eğer uygulamaya geçerse belki 1 ya da 2 ayda Türkiye'deki denizlerimizi ve balıkçılarımızı kurtaracağız. Denizlerimizi, çevremizi korumak zorundayız. Denizlerimizdeki kirliliği önlemek zorundayız" dedi.
CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, balıkçıların dertli olduğunu belirterek, "Bizler Meclis'te defaatle bunları dile getiriyoruz. ÖTV'siz mazot alıyorlardı fakat son dönemde ÖTV'nin sıfırlanması ile beraber normal bir vatandaşın kullanmış olduğu yakıtın aynısını balıkçı esnafımız kullanıyor. Yine tayfalarla ilgili sıkıntıları ve dertleri var. Yine balık tutma alanları ile ilgili sıkıntıları var. Balıkçıları dinlemek ve Barış milletvekilimizin oluşturduğu raporu genel başkanımıza sunmak ve daha sonra sorunların çözümü için bir kaynak hazırlayacağız" diye konuştu.
'PROBLEMLERİN ALTINDAN KALKILMASI LAZIM'
Tekirdağ Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu ise vekillerin, balıkçıların sıkıntılarını dinlediğini belirtip, "İnşallah yakın zamanda Meclis'te gündeme getirecekler. Balıkçı arkadaşlarımızın sıkıntılarını yakın zamanda çözeceklerine inanıyoruz" dedi. 
Balıkçı esnafından Eyüp Yiğiter, gece gündüz çalıştıklarını belirterek "Kimsenin etlisine sütlüsüne karışmayız. Sadece balık tutup halkımıza yedirmek, bunun sonucunda da ailelerimizi geçindirmek zorundayız. Sorunları vekillerimiz dinledi, balıkçılarımız anlattı. Sorunları tekrar etmeme gerek yok, çok fazla var ama bizim istediğimiz her siyasi partinin, her siyasetçinin her bürokratın bizi dinlemesi, bize göre karar vermesi. Sürdürülebilir bir balıkçılığın ancak balıkçılarla olduğuna inanmaları gerekiyor. Yasaklarla, masa başında alınan kararlarla balıkçılık politikası yönetilemez. Bunun için bir bakanlığa ihtiyacımız olduğu açık. Şu anda sürdürülebilir balıkçılık politikası için bir beraberliğe ihtiyacımız var. Her ne yol alınacaksa yasaklar da dahil olmak üzere yapılacaksa önce balıkçıya sorulmalı çünkü bu balıkçılık yok edilirse ve yok edilmeye doğru gidiyor" diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Tekirdağ Ruhan YALÇIN
2021-10-25 16:35:48

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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