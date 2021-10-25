Tekirdağ açıklarında 'hayalet ağ' bulundu



Şafak TAŞOYAR/MARMARAEREĞLİSİ (Tekirdağ), (DHA)MARMARA Denizi'nde oluşan müsilaj ile mücadele kapsamında Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesi açıklarında denize bırakılan hayalet ağ bulundu.

Marmara Denizi'ni etkisi altına alan müsilajla mücadelede Marmara Denizi Eylem Planı kapsamında Tarım ve Orman Bakanlığı da 'Denizlerin terk edilmiş av araçlarından temizlenmesi' projesini hayata geçirdi. Proje kapsamında, Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde balıkçı barınağıyla NATO Limanı arasında kalan bölgede tarama çalışması gerçekleştirildi. İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı deniz polisleri Sahil Güvenlik Komutanlığı dalış ekiplerinin Maramaraereğlisi Belediyesi'nin desteğiyle yaptığı taramada Dallas plajı açıklarında, denizin dibinde yaklaşık olarak 100 metre uzunluğunda terk edilmiş hayalet ağ olarak adlandırılan tek parça ağ tespit edilip, denizden çıkarıldı.

AÇIKLAMA YAPILDI

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Hayalet ağ olarak adlandırılan, kaybolan veya bilerek su altına bırakılan uzatma ve misina ağların, uzun yıllar deniz ve iç sularda çözünmediği, pasif olarak avlanmaya devam ettiği bilinmektedir. Pasif olarak avlanma süresi, ağların yapıldığı malzemeye, bulunduğu derinliğe, dip yapısına ve hidrodinamik etkenlere göre değişmektedir. Hayalet ağların deniz tabanını kazımakta olduğu, balık ve diğer su ürünlerinin kapana kısılmalarına ve boğulmalarına neden olduğu, denizlerdeki canlı popülasyonlarını, mercan resifleri gibi su altı habitatlarını olumsuz etkilediği, denizcilik ve balıkçılık ekonomisini tehlikeye atmış oldukları yapılan çalışmalarla görülmektedir. Denizden çıkarılan söz konusu malzemelerin geri dönüşümü ya da tekrar kullanıma sunulmasıyla ekonomiye kazandırılması, projenin diğer önemli bir kısmını oluşturmaktadır" ifadesi kullanıldı. DHA-Genel Türkiye-Tekirdağ / Marmaraereğli Şafak TAŞOYAR

2021-10-25 17:12:55



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