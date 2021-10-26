Model Sanayi Merkezi'nin ikinci etap çalışmaları hızlandı

Model Sanayi Merkezi Kapaklı’nın birinci etabının satışının gerçekleşmesi üzerine ikinci etap çalışmalarına hız verildi.



Çerkezköy OSB ve Kapaklı OSB’ye komşu, gelişmekte olan Kapaklı ilçesinde hayata geçirilen Model Sanayi Merkezi, NET İnşaat’ın ana yüklenicisi olarak 2021 yılı sonunda teslimlere başlıyor. Model Sanayi Merkezi Kapaklı’nın birinci etabının kısa sürede satışının gerçekleşmesi üzerine şirket ikinci etap çalışmalarına hız verildiğini açıkladı. Projenin yüzde 70’i tamamlanmış bulunuyor.



Yapılan şirket açıklamasına göre 80 bin metrekarelik alanda 8 bloktan oluşan sanayi merkezi, işletmecilerine 100 metrekareden 11 bin metrekareye kadar ister imalat ister depolama, isterse de ofis olarak kullanılabilecek alanlardan oluşuyor. İsteğe bağlı değişen iç tasarımı ile tamamlanmış veya işletmelere uygun olarak kolay tasarlanabilecek şekilde hayata geçen yapısıyla İşini büyütmek isteyenlere vazgeçemeyecekleri imkanlar sunan sanayi merkezi, aynı zamanda iş insanlarının sektördeki lider kuruluşlara hızlı ulaşmasına ve ticaretini genişletmesine de imkân sağlıyor. Sanayi merkezi ayrıca, 12 metre yüksekliği, 9,5 metre genişliği ile sanayi ve depolamaya katkı sağlarken; araç girişlerinde ve yük indirmelerinde müşterilerine büyük avantaj sunuyor.



NET İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Ali Yaman, Model Sanayi Merkezi Kapaklı 2. Etap çalışmalarına başladıklarına değindi. Yaman, “Projemizi hayata geçirme kararı alırken sektörün ihtiyaçlarını göz önünde bulundurmuştuk. Şehir içi sanayi bölgelerinin artık ihtiyaçlara cevap vermede zorlandığını fark ettik. Sanayinin kalbinin attığı Kapaklı’da böyle bir yatırım gerçekleştirmekten, bölgeye yüksek istihdam, ülke ekonomisine katkı sağlamayı hedeflemiştik. Projemizin gördüğü ilgiden çok memnunuz. Bizimle kazanmayı seçen bütün iş insanlarına teşekkür ederiz. Model Sanayi Merkezi 2. Etap’ının da en az ilki kadar talep göreceğine inancımız tam. Ülkemize inanan ve yıllardır bu sektörde olan bir iş adamı olarak yatırımlarımıza hız kesmeden devam edeceğiz” dedi.

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