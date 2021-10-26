Alabora olan botta kaybolan Muaz, denizden ve havadan aranıyor



Mehmet YİRUNNuri ÇAĞLAR/ ŞARKÖY (Tekirdağ), (DHA)MARMARA Denizi'nde Tekirdağ'ın Şarköy ilçesi açıklarında karaya oturan römorköre yardıma gidilen halat taşıma botunun alabora olmasıyla denize düşen 2 personelden Muaz Bellikli'yi (22) arama çalışmaları, havadan helikopter, denizden de 2 botla sürüyor. Metin Altan'ın (46) dün cansız bedenine ulaşılmıştı.

Olay, dün Şarköy ilçesinin Mürefte Mahallesi açıklarında meydana geldi. 'Ayazbey' isimli römorkör, henüz belirlenemeyen nedenle Mürefte Limanı açıklarında karaya oturdu. Römorkörde bulunanların yardım istemesi üzerine bölgeye halat taşıma botu sevk edildi. Kurtarma çalışmaları sırasında, sert hava koşullarının da etkisiyle bot alabora olunca içindeki Metin Altan ile Muaz Bellikli, denize düştü. Durumun bildirilmesi üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler, bölgeye sevk edildi. Sahil Güvenlik ekiplerince yapılan arama- kurtarma çalışmasında personelden Metin Altan'ın cansız bedenine ulaşıldı.

Kaybolan Muaz Bellikli'yi arama- kurtarma çalışmalarına dün gece ara verilmesinin ardından bugün devam edildi. Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait 2 bot ile denizden, 1 helikopterle de havadan sabah başlatılan çalışmalarda henüz Bellikli bulunamadı. Bölgede olumsuz hava koşulları nedeniyle arama çalışmalarında zaman zaman güçlük yaşanıyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ / Sarköy Mehmet YİRUN-Nuri ÇAĞLAR

2021-10-26 12:34:35



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