Alabora olan botta kaybolan Muaz, denizden ve havadan aranıyor(2)

"Neden star olamadığını bu gece anladık!"

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CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Şarköy'ün Mürefte Mahallesi açıklarında alabora olan botta denize düşerek kaybolan Muaz Bellikli'nin cansız bedenine ulaşıldı. Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın sürdürdüğü arama kurtarma çalışmarında Bellikli'nin cansız bedeni olayın meydana geldiği yere 200 metre mesafedeki kayalıklar arasında bulundu. Bellikli'nin cesedi kıyıda bekleyen sağlık ekiplerince Şarköy Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Olayda dün cansız bedeni bulunan Metin Altan'ın memleketi Hatay, Muaz Bellikli'nin cenazesinin de memleketi Aksaray'a götürülüp, toprağa verileceği belirtildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ / Sarköy Mehmet YİRUN-Nuri ÇAĞLAR

2021-10-26 13:36:06



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