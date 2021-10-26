Başkan İnan, muhtarlarla buluştu

Hayrabolu Belediye Başkanı Osman İnan, mahalle muhtarlarıyla kahvaltıda bir araya geldi.

İlçedeki bir restoranda kahvaltıda mahalle muhtarlarıyla bir araya gelen Başkan İnan, vatandaşa hizmet noktasında muhtarların çok önemli bir görevi yerine getirdiğini ifade ederek, bu buluşmaların ve karşılıklı fikir alışverişlerinin devam edeceğini söyledi.

Mahalle muhtarımızla birlikte çalışmaktan her zaman gurur duyduğunu dile getiren Başkan İnan, "Muhtarlarımızla birlikte mahallelerimizin ihtiyaçlarını tespit ederek sorunları çözüyoruz. Ben de her zaman mahallelerimizi ziyaret ederek muhtarlarımızla bir arada olmaya, onlardan gelen talepleri yerine getirmeye gayret ediyorum. Hepimiz ilçemiz için çalışmaya ve ilçemiz için hizmet etmeye çalışıyoruz" dedi.

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