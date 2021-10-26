Marmara Denizi'nde ulaşıma poyraz engeli

Marmara Denizi’nde sabah saatlerinden itibaren etkili olan poyraz sebebiyle çok sayıda gemi Tekirdağ kıyılarına demirledi.

Marmara Denizi'nde bu sabah saatlerinden itibaren etkili olan poyraz, deniz ulaşımında da aksamalara neden oluyor. Marmara Denizi'nde hızı zaman zaman 75 kilometreye ulaşan fırtına nedeniyle yerli ve yabancı bandıralı çok sayıda şilep ve tanker, rotaları Tekirdağ sahillerine çevrilerek demirlendi. Fırtına, balıkçıları da olumsuz etkilemeye devam ederken, çok sayıda balıkçı teknesi de denize açılamadı.

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