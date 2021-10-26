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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Değirmenaltı Mahallesi esnafına fahiş fiyat denetimi yapıldı

İHA

Değirmenaltı Mahallesi esnafına fahiş fiyat denetimi yapıldı

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi, üniversite öğrencilerinin yoğunlukta olduğu Değirmenaltı Mahallesinde fahiş fiyat denetimi gerçekleştirdi.
Ülke genelinde devam eden fahiş fiyat denetimleri doğrultusunda, Tekirdağ Ticaret Müdürlüğü ile iş birliği içinde düzenli olarak denetimler gerçekleştiren Süleymanpaşa Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Değirmenaltı Mahallesindeki kafeteryalar, gıda işletmeleri ve esnafa yönelik fahiş fiyat denetimi gerçekleştirdi.

Öğrenci nüfusu arttı, fırsatçılara geçit yok
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi’nin yüz yüze eğitime başlaması ile birlikte öğrenci nüfusu patlama yaşayan Değirmenaltı Mahallesinde faaliyet gösteren işletmelerde fiyatları denetleyen Zabıta Müdürlüğü ekipleri, eksiklik tespit ettikleri işletmelere uyarılarda bulunarak mevzuat hakkında bilgilendirmede bulundular. Tekirdağ Ticaret Müdürlüğü uzmanlarının da eşlik ettiği denetimlerin, Türkiye’nin dört bir yanından gelerek kısıtlı bütçelerle eğitim hayatlarını sürdürmeye çalışan öğrenciler üzerinden haksız kazanç elde edilmesinin önüne geçilmesini sağlamak olduğu ifade edildi.
Süleymanpaşa Belediyesi Zabıta Müdürlüğünden konuyla ilgili yapılan açıklamada, fahiş fiyat denetimlerinin ilçe genelinde artarak devam edeceği, işletmelerin fiyatlandırma konusunda hassasiyet göstermelerinin önem arz ettiği, aksi durumlarda çeşitli yaptırımlarla karşılaşılabileceği belirtildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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