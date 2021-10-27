Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğü ve Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi tarafından düzenlenen 1. Tekirdağ Acil Günleri Sempozyumu gerçekleştirildi.

1. Tekirdağ Acil Günleri Sempozyumuna Tekirdağ İl Sağlık Müdürü Dr. Ali Cengiz Kalkan, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Aykut Demirkıran, Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Lütfi Çağatay Onar, Acil Tıp Uzmanı Dr. Orhan Eroğlu, sempozyuma katıldı.

Temel ve İleri Yaşam Desteği, Kardiyovasküler Aciller, Travma Yönetimi, Adli Tıp ve İletişim Yönetimi, SarıYeşil Alan Acilleri, Kritik Hasta Yönetimi oturumlarından oluşan sempozyum alanında uzman konuşmacılar ile bilgi şölenine dönüşerek başarılı bir şekilde tamamlandı.

Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Her yıl binlerce hastanın müracaat ettiği ve 24 saat kesintisiz hizmet veren acil servislere her yıl, tıp fakültelerinden yeni mezun hekimler acil servislere ve acil servis öncesi hizmet olan 112’ye atanıyor. Düzenlenen 1. Tekirdağ Acil Günleri Sempozyumu hızlı ve doğru karar alma becerilerinin geliştirilmesi, alanında uzman kişiler ile bilgi ve deneyimlerin paylaşılması, periferden üst kurumlara hasta sevkinin güvenli bir şekilde gerçekleştirilebilmesi için acil hasta müdahalesinde bulunan hekimlerin tıbbi bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi hedefleniyor" denildi.

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