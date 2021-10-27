Gıda denetim seferberliği devam ediyor

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin başlattığı gıda denetim seferberliği kapsamında Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde et ve süt ürünleri, unlu mamuller gibi satış yapan işletmeler denetlendi.

Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Kontrol Görevlileri tarafından yapılan denetimlerde hijyen, ambalajı bozulmuş ürünler, etiket bilgileri, gıdaların son tüketim tarihleri kontrol edildi. Çalışanların kılık kıyafet temizliği ve işyerlerinin mevzuata uygunluğuna da bakıldı. Ekipler, Bakanlık talimatı doğrultusunda ülke genelinde olduğu gibi Muratlı’da da denetimlerini yoğunlaştırdıklarını söyledi. Denetimlerin yılın 365 günü devam ettiğine işaret edilirken, farkındalık oluşturmak için özellikle Gıdada Denetim Seferberliği Haftası’nda görevlilerin sahada oldukları vurgulandı.

Muratlı İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ertekin Günaçtı ise, gıda üretim yerleri, gıda üretim toplu yerleri, gıda satış yerlerinde denetimlerin önümüzdeki gün de süreceğini anımsatarak; halk sağlığının birinci öncelikleri olduğuna dikkati çekti.

Öte yandan, yapılan denetimler esnasında ciddi bir olumsuzlukla karşılaşılmadı.

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