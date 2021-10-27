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Eski Çorlu Ağır Ceza Mahkemesi meslek edindirme eğitim merkezi oluyor Trakya Kalkınma Ajansı’ndan istihdam garantili proje

İHA

Eski Çorlu Ağır Ceza Mahkemesi meslek edindirme eğitim merkezi oluyor Trakya Kalkınma Ajansı’ndan istihdam garantili proje

Trakya Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi tarafından hazırlanan, Çerkezköy TSO Çorlu TSO ve Türkiye Gençlik Vakfı’nın (TÜGVA) ortağı olduğu ÜniversiteSanayii El Ele Gençler Hazır Geleceğe projesinin lansman toplantısı Çorlu’da yapıldı.
Çorlu TSO Meclis Toplantı Salonu’nda yapılan toplantıya Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Çorlu Kaymakamı Cafer Sarılı, Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin, Çorlu TSO Başkanı İzzet Volkan, Çorlu TÜGVA İlçe Temsilcisi Mustafa Kelle ve basın mensupları katıldı.
Toplantıda konuşan Vali Yıldırım, Trakya Kalkınma Ajansı, Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası, sivil toplum kuruluşları ve üniversitenin burada bir birliktelik kurduklarını belirterek, "Mavi yakalı, beyaz yakalı, kalifiye eleman eksikliğini ortadan kaldırmak için bir araya geldiler. Bu kurumlarımıza maddi destek veren kurum ise Trakya Kalkınma Ajansı’dır. Gayemiz üniversitemize yeni bir açılım sağlamak, sanayicilerimizin eleman ihtiyaçlarını giderebilecek bir faaliyette bulunmaktır. Bu projede emeği geçen tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Çorlu ve Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası Başkan ve yetkililerine, Rektörümüze ve hocalarımıza, Kalkınma Ajansımıza, yeni bir atölye açacak olan TÜGVA yetkililerine teşekkürü bir borç biliyorum. İnşallah hayırlara vesile olur. Eğitimli, donanımlı, mevcut teknolojiyi geliştiren elemanların yetişmesine vesile olmasını temenni ediyorum” dedi.
Toplantıda söz alan Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, mesleki eğitime kurum olarak önem verdiklerini ifade ederek, “Bu daha önce de belirttiğim gibi istihdam garantili bir proje olacak. 18 aylık proje kapsamında eski Ağır Ceza Mahkeme binasını yenileyeceğiz ve burasını mesleki eğitim veren bir merkez haline getireceğiz. Lise ve Meslek Yüksekokulu Mezunu Genç 1929 yaş grubu İşsizler: Tekirdağ ili ve ilçelerindeki ortaöğretim ve ön lisans mezunu işsiz gençler projenin temel hedef grubudur. Projenin bu grubu hedef alma nedenlerinden biri, bölgedeki genç işsiz sayısının yüksekliğidir. Yenileyeceğimiz binada Mekatronik ve Otomasyon Atölyesi; CNC ve Talaşlı İmalat Atölyesi; Teknoloji ve Tasarım Atölyesi oluşturacağız. TÜGVA tarafından kurulacak İcathane Atölyesi ile gençlere kodlama ve robotik endüstriyel tasım eğitimi verilecek. Projenin oluşturulmasında emeği olan tüm kurumları ve çalışanlarını kutluyor ve projenin hayırlara vesile olmasını diliyorum” diye konuştu.
Uygulama süresi 18 ay olacak projenin toplama bütçesi 1 milyon 800 bin TL olacak ve bu bütçenin 1 milyon 400 bin TL’si Trakya Kalkınma Ajansı tarafından karşılanacak. Bu kapsamda, Çorlu ve çevresinde bir mesleği olmayan liseli ve meslek yüksekokullu gençlerin alanında uzman eğitimciler tarafından ücretsiz olarak verilecek meslek edindirme eğitimleri ile yetiştirilmesi ve bu kişilerin sanayide aranan, yüksek vasıflı teknik elemanlar olarak istihdam edilmesi hedefleniyor. Proje kapsamında Çorlu’da bulunan eski Ağır Ceza Mahkeme Binası restore edilerek, atölyeler yapılacak ve atölyeler ekipman ile donatılacak.

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