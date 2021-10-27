Trafik Eğitim Parkı'nda 2 yıl sonra ilk ders



Mehmet YİRUNŞafak TAŞOYAR/ÇORLU (Tekirdağ), (DHA)TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde kurulan ve pandemi nedeniyle bugüne kadar kullanılamayan Trafik Eğitim Parkı'nda öğrenciler yönelik eğitim, bugün başladı. Vali Aziz Yıldırım "Öğrencilerimiz, küçük akülü arabalar ile gerçekten trafikteymiş gibi bir ortamda faaliyet ortaya koyuyor" dedi.

Tekirdağ Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi tarafından Çorlu ilçesinde 2 yıl önce kurulan ve pandemi nedeniyle bugüne kadar kullanılamayan Trafik Eğitim Parkı, bugün hizmete alındı. Vali Aziz Yıldırım, Çorlu Kaymakamı Cafer Sarılı, İl Emniyet Müdürü Hakan Fındık, parkta ilk gün eğitim alan çocuklarla bir araya geldi. İlk ve ortaöğretim öğrencileri, parkta hem teorik hem de uygulamalı eğitim imkanı buldu. Trafik ortamı, kuralları, kültürü ve kazaların en aza indirilmesi ile ilgili eğitimler verildi.

'BÜTÜN OKULLAR EĞİTİM ALACAK'

Parktaki teorik ve uygulamalı eğitime dikkati çeken Vali Yıldırım, şunları söyledi:

"Bu Trafik Eğitim Parkı'mızı yaklaşık 2 sene önce Tekirdağ Büyükşehir Belediyemizle yapmıştık. Yalnız pandemi nedeniyle de çok fazla kullanamadık. Bu seneki eğitim yılında özellikle tekrar kullanmaya başladık. Bütün Tekirdağ ve Çorlu'daki okullarımız planlı şekilde buraya gelip eğitim alacak."

Parkın uygulama sahasına dikkati çeken Vali Yıldırım, "Öğrencilerimiz, küçük akülü arabalar ile gerçekten trafikteymiş gibi bir ortamda faaliyet ortaya koyuyor. Işıklandırması, yaya geçidi, üst geçidi, tabela ve levhaları ile tam bir eğitim alanı oldu. Trafik güvenliği çok önemli. Bakanımız da çok üzerinde duruyorlar" dedi.

Vali Yıldırım, parka gelerek eğitim alan öğrencilerle de trafikle ilgili sohbet etti.DHA-Genel Türkiye-Tekirdağ / Çorlu Mehmet YİRUN-Şafak TAŞOYAR

2021-10-27 16:48:08



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