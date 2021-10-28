Çerkezköy Endüstriyel Fuarı'na yoğun ilgi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çerkezköy Endüstriyel Fuarı'na yoğun ilgi

DHA

Çerkezköy Endüstriyel Fuarı'na yoğun ilgi


Mehmet YİRUN-Onur KAYA/ÇERKEZKÖY(Tekirdağ),(DHA) TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde 102 firmanın katılımıyla gerçekleştirilen Çerkezköy Endüstriyel Fuarı, yoğun ilgi gördü. Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Süleyman Kozuva, yenilik ve gelişmeleri takip etme fırsatı doğuran fuara yoğun katılımdan dolayı mutlu olduklarını söyledi. 
Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası, Trakya Kalkınma Ajansı ve Çerkezköy Belediyesi işbirliği ile bu yıl 5'incisi düzenlenen ve 3 gün süren Çerkezköy Endüstriyel Fuarı, yoğun katılım oldu. Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Süleyman Kozuva, Trakya'nın ilk ve tek endüstriyel fuarının 5'incisini gerçekleştirdiklerini söyledi. Geçen yıl pandemi nedeniyle fuarı online olarak düzenlediklerini belirten Kozuva, "Fuarımız bölgedeki KOBİ'lerin büyük firmalar ile işbirliğinde olmalarına önemli fırsatlar sağlamaktadır. Büyük ölçekli firmalar açısından da, bölgedeki yan sanayi sektörlerini tanımaları açısından verimli bir ortam oluşturmaktadır. Metal, makine, alüminyum, elektrik, elektronik, plastik ve ambalaj gibi birçok sektörde firmaların katılım sağlamasıyla yeni network ağları oluşturulması ve katılıcı firmalara sektörler arası bilgi ve tecrübe aktarımı sağlanmaktadır. Yenilik ve gelişmeleri takip etme fırsatı doğmaktadır" dedi. 
Kozuva, "Bu zamana kadar yaşadığımız birçok sıkıntılı süreci nasıl aştıysak, pandemi sebebiyle tüm dünyayı kasıp kavuran ekonomik sıkıntıların da Türk özel sektörü olarak üstesinden geleceğimize ve sıkıntıların hepsini aşacak iradeye ve imkana ülke olarak sahip olduğumuza inandık. Fuara yoğun katılım bizi mutlu etti" ifadelerini kullandı.
Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, fuarın her yıl büyüyüp, gelişerek yoluna devam ettiğini belirterek, fuara 102 firmanın katıldığını söyledi. Şahin, "Fuarın amacı büyük üreticilerle küçük üreticileri bir araya getirerek onların mal alımlarını ve tedarik zincirlerini hem maliyet avantajı açısından hem de lojistik açıdan avantajlar sağlayarak alıcı ve satıcı arasında maliyet farkını azaltmak. Böylelikle bölgemizde daha fazla üretim olurken istihdamı artırıyor ve katma değerli üretime destek vermiş oluyoruz. Bizler biliyoruz ki üreterek, ürettiğini satarak ve ihraç ederek büyüyebiliriz ve kalkınabiliriz. Trakya bölgemizin de bu anlamda geçen seneki ihracatı 1 milyar dolar fakat firmalarımızın genel merkezleri İstanbul'da olduğu için 5-6 milyar dolar olması gereken seviye şuan yaklaşık 1 milyar 100 milyon dolar civarında. İnşallah bölgemizde meclis başkanımızın himayelerinde valimiz, milletvekillerimiz, oda borsa başkanlarımızla el birliği içerisinde bu ihracatı daha yukarılara taşımayı hedeflemekteyiz" diye konuştu.
'FUAR İYİ GEÇTİ'
Fuara katılan tekstilci Mehmet Çakır, katılımın güzel olduğunu ve bir çok firmanın burada kendisini tanıtma imkanı bulduğunu belirterek, "Burada sanayiciler olarak kendimizi tanıtma fırsatı bulduk. Biz pandemi sürecinde başlayan maskelik kumaş üretiyoruz. En ucuz kumaş diye tabir ediliyor. Halk arasında da maske kumaşı olarak biliniyor. Hemen hemen ülkede her yerde kullanılıyor. Maske bezinde, çocuk bezinde mobilyada yani sayısız yerlerde "dedi.
Fuara 5 yıldır katıldığını belirten Özber Çetin, "Bölgemizdeki küçük ve ortak ölçekli sanayi kuruluşlarının iş potansiyelini artırması, büyük sanayi kuruluşları ile bir araya gelip iş birliği olması açısından düzenlenen bu tür fuarları önemsiyoruz. Geçtiğimiz yıl pandemi nedeniyle online olarak yapıldı o zaman da katıldık. Bu sene pandemi sonrasında güzel bir katılım var" diye konuştu.
DHA-Ekonomi Türkiye-Tekirdağ / Çerkezköy Mehmet YİRUN-Onur KAYA
2021-10-28 13:28:52

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Limanın girişi çakıl taşlarıyla doldu
YEREL HABERLER Limanın girişi çakıl taşlarıyla doldu
288 saatlik voleybol kurs tamamlandı
YEREL HABERLER 288 saatlik voleybol kurs tamamlandı
Tekirdağ'da ilk defa damla sulama ile çeltik hasadı yapıldı
YEREL HABERLER Tekirdağ'da ilk defa damla sulama ile çeltik hasadı ...
Trafik Eğitim Parkı'nda 2 yıl sonra ilk ders
YEREL HABERLER Trafik Eğitim Parkı'nda 2 yıl sonra ilk ders
Vali Yıldırım: "Yaya güvenliği önceliğimiz" Vali Yıldırım Çorlu Trafik Parkı’ndaki eğitime katıldı
YEREL HABERLER Vali Yıldırım: "Yaya güvenliği önceliğimiz" Vali ...
Eski Çorlu Ağır Ceza Mahkemesi meslek edindirme eğitim merkezi oluyor Trakya Kalkınma Ajansı’ndan istihdam garantili proje
YEREL HABERLER Eski Çorlu Ağır Ceza Mahkemesi meslek edindirme ...
Trafik tartışmasında kan aktı: 1 ölü Tekirdağ’da cinayet
YEREL HABERLER Trafik tartışmasında kan aktı: 1 ölü Tekirdağ’da ...
Belediye kendi üretip ihtiyaç sahiplerine dağıtıyor Belediye yüzde 100 yerli kendi ayçiçeği yağını üretti
YEREL HABERLER Belediye kendi üretip ihtiyaç sahiplerine ...
Gıda denetim seferberliği devam ediyor
YEREL HABERLER Gıda denetim seferberliği devam ediyor
Meclis üyesinin bağ evi yandı
YEREL HABERLER Meclis üyesinin bağ evi yandı
Süleymanpaşa 29 Ekim coşkusunu Simge Sağın konseri ile yaşayacak
YEREL HABERLER Süleymanpaşa 29 Ekim coşkusunu Simge Sağın konseri ...
'Korna çalma' tartışmasında öldürüldü
YEREL HABERLER 'Korna çalma' tartışmasında öldürüldü
Tekirdağ Acil Günleri Sempozyumu
YEREL HABERLER Tekirdağ Acil Günleri Sempozyumu
Hastanelere afet eğitimi
YEREL HABERLER Hastanelere afet eğitimi
Değirmenaltı Mahallesi esnafına fahiş fiyat denetimi yapıldı
YEREL HABERLER Değirmenaltı Mahallesi esnafına fahiş fiyat denetimi ...
Marmara Denizi'nde ulaşıma poyraz engeli
YEREL HABERLER Marmara Denizi'nde ulaşıma poyraz engeli
Başkan İnan, muhtarlarla buluştu
YEREL HABERLER Başkan İnan, muhtarlarla buluştu
Tekirdağ’da suç örgütüne operasyon: 10 gözaltı
YEREL HABERLER Tekirdağ’da suç örgütüne operasyon: 10 gözaltı
Yediemindeki araçları satma vaadiyle dolandırıcılık yapan 10 kişiye gözaltı
YEREL HABERLER Yediemindeki araçları satma vaadiyle dolandırıcılık ...
Tekirdağ’da denizde kaybolan kişi bulundu
YEREL HABERLER Tekirdağ’da denizde kaybolan kişi bulundu
Alabora olan botta kaybolan Muaz, denizden ve havadan aranıyor(2)
YEREL HABERLER Alabora olan botta kaybolan Muaz, denizden ve havadan ...
Alabora olan botta kaybolan Muaz, denizden ve havadan aranıyor
YEREL HABERLER Alabora olan botta kaybolan Muaz, denizden ve havadan ...
Tekirdağ’da denizde kaybolan kişiyi arama çalışmaları başladı
YEREL HABERLER Tekirdağ’da denizde kaybolan kişiyi arama çalışmaları ...
Tekirdağ’da 94 gıda denetmeni iş başında Oktay Öcal: "En iyi denetçi tüketicilerimizin kendisidir"
YEREL HABERLER Tekirdağ’da 94 gıda denetmeni iş başında Oktay Öcal: ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.