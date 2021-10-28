Şarköy'de ihtiyaç sahiplerine yardım

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde görev yapan din görevlileri, veren el ile alan el arasında köprü vazifesi görerek, hayırseverlerin gönderdiği yardımları ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı.

Şarköy ilçesinde ikamet eden muhtaç ailelere, yetim ve öksüzlere, fakir ve düşkünlere hayırseverler tarafından yapılan yardımlar, din görevlileri tarafından ulaştırılıyor. Yardım çalışmaları hakkında bilgi veren Hacı Ahmet Tevfik Parlakyıldız Camii Müezzini İbrahim Yılmaz, “Muhtaç ailelere, yetim ve öksüzlere, fakir ve düşkünlere sahip çıkıp yardım etmek, mahallemize, çevremize, kapı komşumuza bakarak onların kimsesi olmak ve ihtiyaçlarını karşılamak gerekiyor. Hayırseverlerimizin desteğiyle din görevlileri olarak görev mahallimizde bulunan ihtiyaç sahibi, yetim ve öksüz, kimsesiz, yardıma muhtaç kimselere ‘veren el ile alan el’ arasında köprü vazifesi görerek destek olmaya çalışıyoruz” dedi.

Şarköy Müftülüğü Gençlik Koordinatörü Yaşar Özen ise, “Rabbim hayırsever kardeşlerimizden razı olsun. Bu iyilik hareketine katılmaya herkesi davet ediyoruz” diye konuştu.

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