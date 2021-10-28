Trakya’da 288,8 milyon dolar ihracat, 275,5 milyon dolar ise ithalat gerçekleşti

TÜİK verilerine göre bu yıl Eylül ayında Trakya’da 288,8 milyon dolar ihracat, 275,5 ithalat gerçekleştirildi.

Türkiye İstatistik Kurumu 2021 yılı Eylül Ayı Dış Ticaret İstatistiklerine göre, Edirne’de 2021 yılı Eylül ayında ihracat 10,5 milyon dolar olarak gerçekleşti. Tekirdağ’da 2021 yılı Eylül ayında ihracat 255,3 milyon dolar olarak gerçekleşti. Kırklareli’nde 2021 yılı Eylül ayında ihracat 23 milyon dolar olarak gerçekleşti. Trakya Bölgesinde bulunan bu 3 ilde Eylül ayında toplamda 288.8 milyon dolar ihracat gerçekleşmiş oldu.

Edirne’de 2021 yılı Eylül ayında ithalat 7,4 milyon dolar olarak gerçekleşti. Tekirdağ’da 2021 yılı Eylül ayında ithalat 226,8 milyon dolar olarak gerçekleşti. Kırklareli’nde 2021 yılı Eylül ayında ithalat 41,3 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bu verilere göre Trakya Bölgesinde Eylül ayında 275.5 milyon dolar ithalat gerçekleşmiş oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle oluşturulan genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2021 yılı Eylül ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 30,0 artarak 20 milyar 780 milyon dolar, ithalat yüzde 11,9 artarak 23 milyar 328 milyon dolar olarak gerçekleşti.

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