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Mahalleye inen yaban domuzu, köpekleri kovaladı

DHA

Mahalleye inen yaban domuzu, köpekleri kovaladı


Onur KAYA/ÇERKEZKÖY (Tekirdağ), (DHA)TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde mahalleye inen yaban domuzu, köpekleri kovaladı. 
Çerkezköy'ün Cumhuriyet Mahallesi'ne akşam saatlerinde inen yaban domuzu, sokaklarda dolaşıp, çöplerde yiyecek aradı. Bu sırada köpekler, domuzu fark edip çevresini sardı. Domuz, köpeklere saldırıp kovaladı. O anlar, bir mahalleli tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Bir süre daha sokaklarda dolaşan domuz, ardından araziye girerek gözden kayboldu.DHA-Genel Türkiye-Tekirdağ / Çerkezköy Onur KAYA
2021-10-28 15:21:48

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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