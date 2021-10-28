İstanbul-Tekirdağ yolunda araçların koyun sürüsüyle imtihanı: Tebessüm ettiren görüntüler Otomobili sardılar meraklı bakışlar arasında kayboldular

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İstanbulTekirdağ karayoluna çıkan koyun sürüsü, sürücülerin tatlı belası oldu. Otomobili saran koyun sürüsü, tebessüm ettiren bakışlar arasında kayboldu.

Istanbul Tekirdağ karayolu Marmaraereğlisi ilçesi sınırlarında yola çıkan koyun sürüsü, trafikte bulunan sürücülere zor anlar yaşattı. Yoldan geçirilen, koyun sürüsü zaman zaman trafikteki araçların etrafını da sararak, vatandaşların meraklı bakışları arasında ilerlemeye çalıştı. Sürünün çobanı olan vatandaşın uğraşları sonucu aracın etrafını saran koyunlar, yoldan çıkarak tebessümlü bakışlar arasında kayboldu.

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