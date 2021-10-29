Tekirdağ'da 'torbacı' operasyonu; 6 tutuklama

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA)- TEKİRDAĞ'da polisin 'torbacı' diye tabir edilen sokaklarda uyuşturucu satan kişilere yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Süleymanpaşa ilçesinde 'torbacı' diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlattı. Yaklaşık 2 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen 10 ayrı adresi eş zamanlı operasyon düzenlendi. Narkotik köpeklerin de kullanıldığı aramalarda uyuşturucu maddeler, 2 ruhsatsız tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği, 1 hassas terazi, 3 uyuşturucu kullanma düzeneği ele geçirildi, 6 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheli çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı. DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ Ruhan YALÇIN
2021-10-29 14:22:53
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