Yediemindeki araçları satma vaadiyle dolandırıcılığa 3 tutuklama



Mehmet YİRUN/ÇORLU (Tekirdağ), (DHA)TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde yediemin otoparkındaki araçları satma vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 10 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı Çorlu Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, yediemin otoparkındaki araçları satma vaadiyle bazı kişilerin dolandırıldığını tespit etti. Yüklü miktarda para aldıkları belirlenen şüphelileri yakalamak için 10 ayrı adrese operasyon düzenlendi. Eş zamanlı baskınlarda 3 tabanca, 1 tüfek, 1 kurusıkı tabanca ele geçirildi. Ekipler, şüphelileri 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, nitelikli dolandırıcılık, tehdit' suçlarından gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden AK.,M.K. ve Y.G. tutuklandı, diğer 7 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ / Çorlu Mehmet YİRUN

2021-10-29 15:31:40



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