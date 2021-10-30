Sanayi atık suları arıtılıp Marmara Denizi'ne deşarj edilmeye başlandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sanayi atık suları arıtılıp Marmara Denizi'ne deşarj edilmeye başlandı

DHA

Sanayi atık suları arıtılıp Marmara Denizi'ne deşarj edilmeye başlandı


Mehmet YİRUNŞafak TAŞOYAR/TEKİRDAĞ, (DHA)TRAKYA'da kirliliğiyle gündemde olan Ergene Havzası'nı korumak için devreye konulan Derin Deşarj Projesi ile atıklardan arıtılan su Marmara Denizi'ne bırakılmaya başlandı. Çorlu Deri Organize İhtisas ve Karma Organize Sanayi Bölgesi (OSB) de kurduğu sistemle atıkları Marmara Denizi'ne deşarj eden ilk OSB oldu.
Trakya'da kirliğiyle gündemde olan Edirne'nin Uzunköprü ilçe belediyesinin su analizi yaptırdığı Ergene Nehri'nin kimyasal oksit su ihtiyacının yüksek ve 4'üncü sınıf su kalitesinde olduğu ortaya çıktı. Ergene Havzası Koruma Eylem Planı kapsamında Derin Deşarj Projesi ile bölgedeki bazı tesisler ve organize sanayi bölgelerinde atık sular atılarak, Marmara Denizi'ne bırakılmaya başlandı. 
'11 KADEMELİ ARITMADAN SONRA SULAR DENİZE DEŞARJ EDİLİYOR'
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde kurulu bulunun Deri Organize İhtisas ve Karma Organize Sanayi Bölgesi (Çorlu Deri ve Karma OSB) de kurduğu arıtma tesisi ile arıtmadan geçirilen atıklarını Derin Deşarj Projesi ile Marmara Denizi'ne bırakan ilk OSB oldu. Çorlu Deri ve Karma OSB Müdürü çevre mühendisi Halil Hız, bölgelerinin Ergene Nehri'ni kirletmediğini söyledi. Bünyelerinde 100'ü faal durumda 180 fabrika bulunduğunu söyleyen Hız, "Çorlu Deri Organize Sanayi Bölgesi, Ergene Deresi'ni kesinlikle kirletmiyor. Şöyle ki bölgede faaliyet gösteren 100 civarında fabrikadan kaynaklanan atık suların hepsi, toplanma kanallarıyla toplanarak atık su arıtma tesisimize geliyor. Atık su arıtma tesisimizde 11 kademeli arıtmadan geçtikten sonra sular Ergene Derin Deniz Deşarj Projesi vasıtasıyla Marmara Denizi'ne deşarj ediliyor. Tabii bu deşarjdan önce de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın arıtma tesisimizin deşarj noktasına kurdurmuş olduğu sürekli atık su izleme sisteminde atık sularımızın kalitesi sürekli kontrol ediliyor. Deşarj standartları Marmara Denizi'ne 400'den 250'ye düşürülmüş olmasına rağmen şu anda biz 100'ün altında kirlilik vererek çok iyi bir arıtma tesisi işletiyoruz" dedi.
ARITILAN ÇAMUR FABRİKALARA, YAKMA TESİSLERİNE SATILIYOR
Arıtma tesisinin bölgenin en iyi ve en modern arıtma tesisi olduğunu ifade eden Hız, "Atık su arıtma tesisimiz 11 kademeli bir arıtma tesisi olup fiziksel, kimyasal, ileri biyolojik arıtma ve çamur kurutma tesisinden oluşmaktadır. Bu özelliklerde Marmara Bölgesi'nin en iyi arıtma tesislerinden birisine sahibiz ve suyu çok iyi derecede arıttıktan sonra deşarj ediyoruz. Arıtma tesisinden çıkan arıtma çamurlarımızı da çamur kurutma ve susuzlaştırma ünitelerinden geçirdikten sonra ek yakıt olarak kullanılmak üzere çimento fabrikaları ve diğer yakma tesislerine satıyoruz, gelir elde ediyoruz" dedi.
'SUYUMUZU ARITIP SANAYİCİLERİMİZE VERMEYE BAŞLAYACAĞIZ'
Halil Hız, şöyle devam etti:
"Çok iyi kalitede bir arıtma yapıyoruz. Bu çıkan suyu da iki kademeli ileri arıtmadan geçirdikten sonra bölgede bulunan sanayi tesislerine kullanma ve proses suyu olarak geri verme hayalimiz var. Arıtmadan çıkan suyun tamamını kazanıp bölgeye geri vererek bölgede en büyük problemlerden birisi olan yer altı suyu problemini de çözmek istiyoruz. Şöyle ki; bölgedeki sanayi tesislerinin hepsi maalesef kullanma suyu olarak yer altı suyu kullanıyorlar ve yer altı su seviyesi 450 metrelere kadar düştü. Biz suyu bu şekilde, tamamını geri kazanarak yer altı sularının çekilmesini ve yer altı sularında boşalan akiferlere denizden tuzlu su çekilerek yer altı sularının tamamen kullanılamaz hale gelmesini önlemek istiyoruz. Arıtma tesisinden çıkan atık suları geri kazanma projesinin yaklaşık maliyeti 1,5 milyon euro. Bununla ilgili finans çalışmalarına başladık. Finansal problemlerimizi çözdükten sonra direkt montajını yapıp suyumuzu arıtıp sanayicilerimize vermeye başlayacağız"DHA-Genel Türkiye-Tekirdağ Mehmet YİRUN-Şafak TAŞOYAR
2021-10-30 11:06:28

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Tekirdağ'da 29 Ekim kutlamaları
YEREL HABERLER Tekirdağ'da 29 Ekim kutlamaları
Polis, 30 ecstasy hapı piyasaya sürülmeden ele geçirdi
YEREL HABERLER Polis, 30 ecstasy hapı piyasaya sürülmeden ele ...
Yediemindeki araçları satma vaadiyle dolandırıcılığa 3 tutuklama
YEREL HABERLER Yediemindeki araçları satma vaadiyle dolandırıcılığa ...
MHK Başkanı Gündoğdu, kayınpederini son yolculuğuna uğurladı
YEREL HABERLER MHK Başkanı Gündoğdu, kayınpederini son yolculuğuna ...
Tekirdağ'da 'torbacı' operasyonu; 6 tutuklama
YEREL HABERLER Tekirdağ'da 'torbacı' operasyonu; 6 tutuklama
Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 6 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 6 kişi tutuklandı
Şehre inen yaban domuzu köpekleri kovaladı
YEREL HABERLER Şehre inen yaban domuzu köpekleri kovaladı
"Korna çalma" cinayetinin zanlısı tutuklandı
YEREL HABERLER "Korna çalma" cinayetinin zanlısı tutuklandı
'Korna çalma' tartışmasında öldürülen Eyüp'ün cinayet şüphelisi tutuklandı
YEREL HABERLER 'Korna çalma' tartışmasında öldürülen Eyüp'ün cinayet ...
Mahalleye inen yaban domuzu, köpekleri kovaladı
YEREL HABERLER Mahalleye inen yaban domuzu, köpekleri kovaladı
İstanbul-Tekirdağ yolunda araçların koyun sürüsüyle imtihanı: Tebessüm ettiren görüntüler Otomobili sardılar meraklı bakışlar arasında kayboldular
YEREL HABERLER İstanbul-Tekirdağ yolunda araçların koyun sürüsüyle ...
Polis okul okul bilgilendiriyor
YEREL HABERLER Polis okul okul bilgilendiriyor
Tekirdağ adliyesinde afet eğitimi
YEREL HABERLER Tekirdağ adliyesinde afet eğitimi
Trakya’da 288,8 milyon dolar ihracat, 275,5 milyon dolar ise ithalat gerçekleşti
YEREL HABERLER Trakya’da 288,8 milyon dolar ihracat, 275,5 milyon ...
Ortaokullar arası futbol turnuvası başlıyor
YEREL HABERLER Ortaokullar arası futbol turnuvası başlıyor
Şarköy'de ihtiyaç sahiplerine yardım
YEREL HABERLER Şarköy'de ihtiyaç sahiplerine yardım
Çerkezköy Endüstriyel Fuarı'na yoğun ilgi
YEREL HABERLER Çerkezköy Endüstriyel Fuarı'na yoğun ilgi
Limanın girişi çakıl taşlarıyla doldu
YEREL HABERLER Limanın girişi çakıl taşlarıyla doldu
288 saatlik voleybol kurs tamamlandı
YEREL HABERLER 288 saatlik voleybol kurs tamamlandı
Tekirdağ'da ilk defa damla sulama ile çeltik hasadı yapıldı
YEREL HABERLER Tekirdağ'da ilk defa damla sulama ile çeltik hasadı ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.