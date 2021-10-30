Bakan Varank: Türkiye plastik kalıp üretiminde bir çok ülkeye ihracat yapıyor



Mehmet YİRUNOnur KAYAŞafak TAŞOYAR/ÇERKEZKÖY (Tekirdağ), (DHA)SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde plastik kalıp fabrikasının üretim şubesinin açılışını yaptı. Açılışta konuşan Varank, Türkiye'nin plastik kalıp üretiminde dünyanın bir çok ülkesine ihracat yaptığını belirterek, "Türkiye'nin kilogram başına ihracat değeri 1 eurolar civarında iken bu firmamızın kalıptaki ihracat değeri 58 dolar" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde özel bir plastik kalıp fabrikasının üretim şubesinin açılışına katıldı. Açılışta, Bakan Varank´ın yanı sıra Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, AK Parti Tekirdağ milletvekilleri Mustafa Yel, Çiğdem Koncagül ve MNT Plastik Yönetim Kurulu Başkanı Metin Güler ile davetliler yer aldı. Törende konuşan Bakan Varank, Türkiye'nin plastik kalıp üretiminde dünyanın birçok ülkesine ihracat yaptığını belirterek şöyle konuştu:

"Bugün çok hızlı bir şekilde geçtiği için sadece kurdele kesebiliyoruz. Yalnız MTN firması kalıpçılık ve katma değerli plastik parçaları anlamında çok önemli işlere imza atan Çerkezköy ve Kapaklı ilçelerinin kesişim noktasında, Çerkezköy OSB'de yeni yatırımını tamamladı. Türkiye'nin kilogram başına ihracat değeri 1 eurolar civarında iken bu firmamızın kalıptaki ihracat değeri 58 dolar. Plastik parçalarda 5,8 dolar. Dolayısıyla katma değer nasıl oluşturulur bunu görmek isteyen gelsin bu firmamızı ziyaret etsin. Firmamız 1997 yılında kurulmuş fakat yeni yatırımını şimdi tamamlıyor. Biliyorsunuz orada da büyük tartışma var. 97 yılında kurulmuş firma yeni yatırım yapamaz diyenler var. Ama bunu görmek isteyenler nasıl yeni yatırım oluşturuyormuş gelip görebilirler. Ülkemizi katma değer üretimle, katma değer oluşturarak, gelişen büyüyen, refahını da tüm milletiyle paylaşan bir ülke haline getirmek için büyük bir gayretle çalışıyoruz. Buradaki en büyük destekçilerimize ve onların fedakar çalışma arkadaşlarına teşekkür ediyoruz. Bu firmanın şehrimize, ülkemize, ekonomimize hayırlı olmasını diliyorum."

'BİZ SADECE FABRİKA AÇMIYORUZ'

Türkiye'de muhalefetin 19 yılda fabrika açılmadığını iddia ettiğini ifade eden Varank, "Ne diyor muhalefet? 'Türkiye'de 19 yılda hiç fabrika açılmadı.' Biz sadece fabrika açmıyoruz, üretim teknolojilerini de geliştiriyoruz. MTN firması hem kalıpçılık hem de plastik parçalar alanında dünyaya örnek olacak işleri kendi teknolojisini geliştirebilen bir firmamız. Üreterek büyüyen Türkiye'nin önemli markalarından. Bu elimde gördüğünüz parça TESLA'ya gidiyor. Biz Türkiye'nin otomobili projesini niye başlattık? Biz otomotiv endüstrisindeki dönüşümü kendimiz yakalayalım, yüzde yüz fikri mülkiyet hakları bize ait olan bir markayı oluşturalım ki endüstri bize çalışsın, bizim markamıza çalışsın istiyoruz. Bir yanda dünyada üretimle gündeme gelirken, bir yandan da kendi markalarımızı, daha katma değerli üretimlerimizi yapacağımız alanlara da yatırım yapıyoruz. Keşke 3-5 saatimiz olsaydı da firmanın bütün detaylarını dinleyebilseydik. Ben bugün gerçekten MTN firmasından etkilendim. Yeni nesil üretim, farklı materyalleri aynı anda kalıba dökebilmek önümüzdeki dönemde endüstrinin dönüşeceği alanlar. MTN bunu başarmış ve bu teknolojiyi dünyaya yayabilecek kapasiteye sahip. Ben kendilerine teşekkür ediyorum" dedi.

Bakan Varank, fabrikanın üretim şubesinin açılışını gerçekleştirdikten sonra beraberindekilerle tesislerde incelemelerde bulundu. DHA-Politika Türkiye-Tekirdağ / Çerkezköy Mehmet YİRUN-Onur KAYA-Şafak TAŞOYAR

2021-10-30 16:56:54



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.