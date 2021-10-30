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Bakan Varank; "Ülkemizi katma değer oluşturarak refahını tüm milletiyle paylaşan bir ülke olmak için büyük gayretle çalışıyoruz"

İHA

Bakan Varank; "Ülkemizi katma değer oluşturarak refahını tüm milletiyle paylaşan bir ülke olmak için büyük gayretle çalışıyoruz"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Ülkemizi katma değer üretimle, katma değer oluşturarak, gelişen büyüyen, refahını da tüm milletiyle paylaşan bir ülke haline getirmek için büyük bir gayretle çalışıyoruz" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesine gelerek fabrika açılışına katıldı. Açılış kurdelesini kesen Bakan Varank, hayırlı olmasını dileyerek, “Saygıdeğer misafirler çok değerli basın mensupları, bugün çok hızlı bir şekilde geçtiği için sadece kurdele kesebiliyoruz. Yalnız MTN Firması kalıpçılık ve katma değerli plastik parçaları anlamında çok önemli işlere imza atan Çerkezköy ve Kapaklı ilçelerinin kesişim noktasında, Çerkezköy OSB’de yeni yatırımını tamamladı. Türkiye’nin kilogram başına ihracat değeri 1 euro civarında iken bu firmamızın kalıptaki ihracat değeri 58 dolar. Plastik parçalarda 5.8 dolar. Dolayısıyla katma değer nasıl oluşturulur bunu görmek isteyen gelsin bu firmamızı ziyaret etsin. Firmamız 1997 yılında kurulmuş fakat yeni yatırımını şimdi tamamlıyor. Biliyorsunuz orada da büyük tartışma var. 97 yılında kurulmuş firma yeni yatırım yapamaz diyenler var. Ama bunu görmek isteyenler nasıl yeni yatırım oluşturuyormuş gelip görebilirler. Ülkemizi katma değer üretimle, katma değer oluşturarak, gelişen büyüyen, refahını da tüm milletiyle paylaşan bir ülke haline getirmek için büyük bir gayretle çalışıyoruz. Buradaki en büyük destekçilerimize teşekkürlerimizi ve onların fedakar çalışma arkadaşlarına teşekkür ediyoruz. Bu firmanın şehrimize, ülkemize, ekonomimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Bakan Varank daha sonra, fabrika üretim tesislerinde ziyaret gerçekleştirdi. İşçilerle bir süre sohbet ettikten sonra Varank, alandan ayrıldı. Gezi boyunca Fabrika Yönetim Kurulu Başkanı Metin Güler, Bakan Varank’a üretim tesisi hakkında bilgi verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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