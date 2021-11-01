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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başbuğ Alparslan Türkeş Parkı törenle açıldı

İHA

Başbuğ Alparslan Türkeş Parkı törenle açıldı

Tekirdağ merkez Çiftlikönü Mahallesi’nde Süleymanpaşa Belediyesi tarafından inşa edilen ve çevre düzenlemesi yapılan Başbuğ Alparslan Türkeş Parkı törenle açıldı.
Süleymanpaşa Belediyesi Mehter Takımı konseri ile başlayan açılış töreni, saygı duruşu ve İstiklâl Marşı’nın okunması ile devam etti. Daha sonra protokol konuşmalarına geçildi.
Törende konuşan Süleymanpaşa Belediye Başkan Yardımcısı Sabri Çınar, parkın yapımından dolayı Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel’e teşekkür ederek, “31 Mart Yerel seçimlerinde Cumhur İttifakı olarak katıldığımız belediye seçimlerinde Süleymanpaşalı hemşehrilerimizin takdirleri ile belediye seçimlerini kazandık. Bu park AK Parti ve MHP’nin belediyecilik anlayışının göstergelerinden birisi. Süleymanpaşa Belediye Başkanımız Cüneyt Yüksel’e Başbuğumuz Alparslan Türkeş’in ismini bu parka vererek ölümsüzleştirdiği için tüm partim adına teşekkür ederim” dedi.

"Herkes Süleymanpaşa'yı konuşacak"”
Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel ise Ocak ayından itibaren Süleymanpaşa’nın büyük yatırımlara imza atacağını ifade ederek, “3 Hilal, inancımız ve değerlerimiz gereği önemli değerlerimizden birisidir. ‘Geçmişini bilmeyenin tarihi de olmaz’ ülküsü ile yola çıktık. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin öncülüğünde Türk’ün gücü buram buram hissedilmeye başlandı. Biz de herkesi kucaklayan bir belediyecilik yapıyoruz. Mart 2019’dan beri görevdeyiz. Göreve geldiğimizden beri hiçbir siyasi parti ayrımı olmadan herkesi kucaklayarak gönül belediyeciliğini Trakya’da öncü olacak şekilde uygulamaya çalışıyoruz. Yaklaşık günde 16 saat evlerine gitmeyen bir kadro ile çalışıyoruz. Bu toprakların hizmete ihtiyacı var. Biz Süleymanpaşa’da yaşayan 205 bin hemşehrimize bize inandıkları için teşekkür ediyorum. Biz onların inancını boşa çıkarmamak için var gücümüzle çalışıyoruz. 202220232024 yıllarında tüm Marmara’da konuşulan bir Süleymanpaşa göreceksiniz. Ocak ayı itibariyle çok büyük projeler hayata geçmeye başlayacak. Biz hem genel merkezlerimiz açısından, hem de vatandaşlarımız açısından yüzlerini yere eğdirmeyecek işleri yapacağız. Son yaptığımız anketlerde Cumhur İttifakı'nın belediyeleri yüzde 80 memnuniyetle çalışıyor. Emek veriyorsak bunu milletimiz de görüyor. Bu vesileyle, inancımızın ve ecdadımızın bir sembolü olan bu parkın Süleymanpaşa’mıza hayırlı olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.

“Başbuğ bize Türk Milliyetçiliğini hatırlattı”
Milliyetçi Hareket Partisi Genel Merkez Yürütme Kurulu Üyesi Afşin Birben de yaptığı konuşmada, merhum MHP Genel Başkanı Alparslan Türkeş’in parti lideri olmasından çok Türk Milliyetçiliğini yaşatan önemli bir şahsiyet olduğuna vurgu yaparak, “Alparslan Türkeş’i biz Başbuğ olarak kalbimize nakşettik. O binlerce yıllık Türk tarihi ve Türk töresinin, bu milletin kuruluş felsefesi olan Türk Milliyetçiliğini, yanındaki birkaç arkadaşı ile bize hatırlattı. Onlar emanetleri bizlere bıraktılar. Biz de bu emaneti layıkıyla temsil etmeye çalışıyoruz. Alparslan Türkeş ismini böyle bir coğrafyada yaşatıyor olmanızdan dolayı çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.
MHP İstanbul Milletvekili Hayati Arkaz ise, parkın açılışında emeği geçen başta Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür etti.
Konuşmaların ardından Başbuğ Alparslan Türkeş Parkı’nın açılış kurdelesi protokol üyeleri tarafından kesilerek tören sona erdi.
Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel’in ev sahipliğinde gerçekleşen törene, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Merkez Yürütme Kurulu Üyesi Afşin Birben, MHP İstanbul Milletvekili Hayati Arkaz, MHP Tekirdağ İl Başkanı İlker Yücel, MHP Süleymanpaşa İlçe Başkanı Hüseyin Üretürk ve Tekirdağ Ülkü Ocakları İl Başkanı Hayrullah Zıvalıoğlu ile çok sayıda basın mensubu ve vatandaş da katıldı.

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