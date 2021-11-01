Kıbrıs Gazisi son yolculuğuna uğurlandı

Necati Şaşmaz: Hepimiz için hayırlı olsun

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Tekirdağ’da geçtiğimiz gün vefat eden 68 yaşındaki Kıbrıs Gazisi Mehmet Er, son yolculuğuna uğurlandı.

Kapaklı ilçesi Pınarça Mahallesi’nde ikamet eden Gazi Er, burada öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Pınarça Mahalle Mezarlığı’na defnedildi. Gazi Er’in cenaze merasimine, Kapaklı Kaymakamı Bayram Sağır, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri, gaziler, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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