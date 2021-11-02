Tekirdağ’da kaçak telefon operasyonu Telefon klonlamada kullanılan cihazlar ele geçirildi

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (Tekirdağ KOM) ekiplerinin Çorlu ilçesinde gerçekleştirdiği operasyonda gümrük kaçağı cep telefonlarının klonlanmasında kullanılan makineler ile cep telefonları ve bilgisayarlar ele geçirildi.

Çorlu’da polisin yaptığı operasyonda gümrük kaçağı cep telefonlarının IMEI'llerinin klonlanmasında kullanılan 3 adet dongle şeklinde flash, 3 adet box kutusu, 2 adet bilgisayar ile gümrük kaçağı 45 adet cep telefonu ile 73 adet telefon aksesuarı ele geçirildi.

Yapılan operasyon kapsamında ele geçirilen kaçak telefon ve malzemelerle ilgili olarak 5 şüpheli gözaltına alındı.

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