Tekirdağ'da gümrük kaçağı cep telefonları ele geçirildi

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,(DHA) TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde polisin bir iş yerinde yaptığı aramada gümrük kaçağı 45 cep telefonu ile IMEI numaralarının klonlanmasında kullanılan cihazlar ele geçirildi, 5 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları çalışmada, Çorlu ilçesinde bir iş yerinde gümrük kaçağı telefonlar bulunduğunu belirledi. İş yerinde arama yapan polis, gümrük kaçağı 45 cep telefonu, telefonların IMEIİ numaralarının klonlanmasında kullanılan cihazlar, 2 flaş bellek, yurt dışından getirildikten sonra IMEIİ numarası klonlanıp satışa hazırlanan 73 telefon aksesuarı ele geçirildi.
Olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin soruşturması sürüyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ Ruhan YALÇIN
2021-11-02 15:23:20
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