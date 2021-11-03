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Tekirdağ İl Sağlık Müdürü: Son pişmanlık fayda vermiyor

DHA

Tekirdağ İl Sağlık Müdürü: Son pişmanlık fayda vermiyor


Mehmet YİRUN-Şafak TAŞOYAR/TEKİRDAĞ, (DHA)SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca´nın açıkladığı haftalık vaka haritasında vaka oranı artan illerden Tekirdağ'da İl Sağlık Müdürü Ali Cengiz Kalkan, Covid-19'un bütün ezberleri bozduğunu belirterek, özellikle genç kesimler olmak üzere vatandaşları aşı olmaya çağırdı. Kalkan, "Son pişmanlık fayda vermiyor. Biz yoğun bakımlara giren hastalarımızın keşkelerini duymaktan üzüntü ve yorgunluk içerisindeyiz" dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca´nın açıkladığı, 1622 Ekim tarihli illere göre haftalık vaka haritasında önceki hafta 100 bin kişide 190,65 olan vaka sayısı, 219,69'a yükseldi. En fazla vaka artışı olan 6'nci il Tekirdağ, en az iki doz aşı olmuş 18 yaş ve üstü nüfusta 79,6 oranıyla mavi iller arasında bulunuyor.
İl Sağlık Müdürü Ali Cengiz Kalkan, Tekirdağ´ın, Marmara'da 5-6 ille birlikte vaka sayısı artan iller arasında bulunduğunu ve kentlerindeki artışın geçmişe göre geometrik bir artış olmadığını ve yüzde 29 olduğunu söyledi. Artışın birçok nedenleri olduğunu belirten Kalkan, şunları söyledi: 
"Aşılamalarımızda 2 dozu aşılanmış ama üçüncü dozu 'ben nasılsa 2 doz aşı oldum' diye aşılanmayan vatandaşlarımız var. Böyle düşünenlerimizin de bir an önce aşı olmasını bekliyoruz. Gene genç nüfusumuzda bir miktar aşıdan imtina eden bir kesim var. 'Nasılsa bana bir şey olmaz' diye düşünüyorlar herhalde. Kesinlikle yoğun bakımlarımızda ve maalesef kayıplarımızda da bu nüfus kitlesinden vatandaşlarımız da var. O sebeple mutlak suretle aşının öncelenmesini bekliyoruz. Tekrar tekrar aşı diyoruz. Hani bir dönemler 'haydi çocuklar aşıya' diyorduk. Şimdi 'haydi gençler aşıya' diyoruz. Aşılanmamış kitlemiz bizim en yumuşak halkamız. Zincirin sağlamlığı o yumuşak halkanın, kopabilir halkanın da sağlam olmasıyla sağlanacağından mutlak suretle biz aşısız kitlemizin bir tane kalmayıncaya kadar aşılanmasını istiyoruz. Sağlıkçılarımız ilk dönemlerde alkışlanıyordu, moral destekler veriliyordu bu vakanın ilk başladığı o zor mücadele günlerinde. Bu hiç değişmiş değil ve bizim çalışanlarımız, sağlık çalışanlarımız gerçekten çok yoruldular, hiç dinlenmediler. Bunların dinlenebilmeleri için biz motivasyonu, yani alkışlamayla sağlanacak motivasyonu aşılamayla görüyoruz şu an. Aşılamaya ne kadar çok insan geliyorsa biz kendimizi alkışlanmış ve takdir edilmiş görüyoruz. Bu, birlikte verilen bir mücadeledir. Milletimiz, vatandaşımız, halkımız 'evet ben de bu mücadelede sonuna kadar varım' demediği sürece biz bu savaşı kazanamayız. Bu savaşı kazanmamız, bize ülkemizin, devletimizin sağladığı ve Sağlık Bakanımızın da sık sık hatırlattıkları üzere aşılanmanın önemsenmesinden geçiyor."
İl Sağlık Müdürü Kalkan, hastalar üzerine iyi gözlemler yaptıklarını belirterek, "Gerçekten servislerimizde yatan, yoğun bakımlarımızda yatan ve vefat eden hastalarımızın büyük oranda bir kesimi hiç aşı olmamışlar ya da eksik aşılı olanlar. Aşının mutlak suretle yararını her gün gözlüyoruz. Ya hastalarımız daha rahat geçiriyorlar bu süreci, çok az bir kısmı servise düşüyor, daha da az bir kısmı yoğun bakıma düşüyor. Biz aşılanmanın bu dönem en önemli silahımız olduğuna inanıyoruz. Tekrar tekrar aşılanmaya vatandaşlarımızı davet ediyoruz. Ve özellikle kış aylarında kapalı ortamlarda, mesafeye dikkat edilmeden oturulmasını, uzun süre oturulmasını, havalandırılmamasını gene yüksek riskler olarak kabul etmeliyiz ve bu risklerden de birbirimizi güzelce, uyarılarla sakındırmalıyız. Son pişmanlık fayda vermiyor. Biz yoğun bakımlara giren hastalarımızın keşkelerini duymaktan üzüntü ve yorgunluk içerisindeyiz. Bunu yaşamak istemiyorsak mutlak surette tekrar aşılanmalıyız. Rehavetten çıkmalıyız" dedi.
'YOĞUN BAKIMLARDA DOLULUK VAR'
Hastanelerin yoğun bakımlarında doluluk olduğunu söyleyen Kalkan, "Yüzde 70'lerin biraz üzerine çıkan bir durum söz konusu. Aşılanma sayılarımızda tek doz aşılanmada yüzde 95'ler seviyesine gelmiş durumdayız. Gene 79,980 gibi de iki doz aşılama oranımız mevcut. Bunun artması gerekiyor. Hiç eksiksiz hedef nüfusumuzun aşılanması gerekiyor. Sonu yoğun bakım ve ölümle biten pahalı bir bedeli ödemektense aşı gibi basit bir yöntemle insanın kendini ve sevdiklerini koruması akla, bilime, insanlığa en yakışır tutumdur" diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Tekirdağ Mehmet YİRUN-Şafak TAŞOYAR
2021-11-03 15:00:42

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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