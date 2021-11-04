Tekirdağ'da yoğun sis etkili oldu



Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA)- TEKİRDAĞ'da sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis, hayatı olumsuz etkiledi. Sis, sürücülere zor anlar yaşatırken, deniz trafiğinde aksamalara neden oldu.

Tekirdağ, sabah saatlerinden itibaren yoğun sisin etkisi altına girdi. Görüş mesafesinin yer yer 20 metrenin altına düştüğü kentte, trafikte sürücüler zor anlar yaşadı. İl merkezi, Tekirdağ-Malkara, Tekirdağ-Hayrabolu ve Tekirdağ-İstanbul kara yolu üzerinde etkili olan yoğun sis nedeniyle trafik ekipleri önlem alarak, sürücüleri dikkatli olmaları yönünde uyardı. Yoğun sis nedeniyle deniz ulaşımında da aksamalar yaşanırken, Tekirdağ'dan Marmara Denizi'ndeki adalara yapılan feribot seferleri bir süre durduruldu. Bazı kişilerin ise Tekirdağ sahilinde yoğun sis altında sabah yürüyüşlerini yaptıkları görüldü.DHA-Genel Türkiye-Tekirdağ Ruhan YALÇIN

2021-11-04 10:55:59



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