Karantinayı ihlal etti, bakır tel hırsızlığından yakalandı



Mehmet YİRUN/ÇORLU(Tekirdağ),(DHA)TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde arıza yapan ve itilerek götürülen bir otomobilde 100 kilo çalıntı bakır tel ele geçirildi, 3 kişi gözaltına aldı. Yakalananlar arasında bulunan S.A.'nın koronavirüs karantinasını ihlal ettiği belirlendi.

Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sabah saatlerinde Çerkezköy kara yolu üzerinde devriye görevi sırasında 3 kişi tarafından itilerek götürülen bir otomobil gördü. Aracı itenlere ne olduğunu soran polis ekibine, otomobildekiler yakıtı bittiği için iterek götürdüklerini söylediler. Polis, arka koltuktan bir demir kesme makinesi görünce, araçta yaptığı arama yaptı ve bagajda yaklaşık 100 kilo bakır tel buldu. Teli nereden aldıkları konusunda şüpheli yanıtlar veren S.A., A.V. ve A.K., gözaltına alındı. Emniyete götürülen 3 kişiden S.A.'nın koronavirüs karantinasını ihlal ettiği belirlendi. Araçta bulunan bakır tellerin de hırsızlık malı olduğunu belirleyen polis, gözaltındaki 3 kişiyle ilgili soruşturmayı sürdürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ / Çorlu Mehmet YİRUN

2021-11-04 11:17:44



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