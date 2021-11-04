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Tekirdağ'ı sis kapladı Trakya'da sis etkisini devam ettiriyor

İHA

Tekirdağ'ı sis kapladı Trakya'da sis etkisini devam ettiriyor

– Trakya’da sabah saatlerinde başlayan sis, kent merkezlerinde etkisini artırarak görüş mesafesini düşürdü. Edirne'de görüş mesafesi 15 metreye kadar düşerken, Tekirdağ merkezde ise gün boyu devam etti, bazı saatlerde şehir görünmez oldu.
Trakya’da genelinde geceden itibaren itibaren başlayan sis, sabah saatlerinde de etkisini sürdürdü. Sis sebebiyle Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli’nde görüş mesafesi yer yer 15 metreye kadar düşürdü. Yaşanan yoğun sis sebebiyle trafik ekipleri de kontrollerini sıklaştırdı.
Edirne’de tarihi Meriç ve Tunca köprüleri sisle kaplanırken Mimar Sinan’ın şaheserim dediği Selimiye Camii ise adeta gözden kayboldu. Trafiğin durma noktasına geldiği kentte, araç sürücüleri araçlarında dörtlülerini yakarak kontrollü şekilde ilerledi. Ayrıca sis nedeniyle kent merkezlerinde birçok maddi hasarlı kaza meydana geldi.

Tekirdağ gözden kayboldu
Tekirdağ'da öğleden sonra saat 15.00'e kadar etkisini sürdüren sis dolayısıyla zaman zaman şehir merkezi gözden kayboldu. Tekirdağ merkez Süleymanpaşa ilçe sahilinde de görüş mesafesi 40 metrenin altına düştü.
İkindi vakti güneşin etkisiyle sis kayboldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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