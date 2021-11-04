Kaymakamlarla değerlendirme toplantısı

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım başkanlığında, 11 ilçe kaymakamının katılımıyla Şarköy ilçesinde 'kaymakamlar toplantısı' gerçekleştirildi.

İlçelerin problemleri, ihtiyaçları, yatırımları, korona virüs tedbirleri ve denetimleri ile ilçelerde gerçekleştirilen kamu hizmetlerinin değerlendirildiği toplantıda Vali Yıldırım, kaymakamlardan korona virüs tedbir ve denetimleri başta olmak üzere, ilçelerin genel durumu, takip edilen projeler, tamamlanan ve devam eden yatırımlar ile yürütülen diğer faaliyetler ve hizmetler hakkında bilgi aldı.

Toplantıya, Vali Aziz Yıldırım'ın yanı sıra, Şarköy Kaymakamı Hakan Kılınçkaya, Süleymanpaşa Kaymakamı Harun Kaya, Çorlu Kaymakamı Cafer Sarılı, Marmaraereğlisi Kaymakamı Gökhan Gürbüzerol, Çerkezköy Kaymakamı Murat Duru, Kapaklı Kaymakamı Bayram Sağır, Saray Kaymakamı Adem Ünal, Ergene Kaymakamı Mehmet Emin Taşçı, Muratlı Kaymakamı Ömer Dereci, Hayrabolu Kaymakamı Mehmet Sülün ve Malkara Kaymakamı Kerem Süleyman Yüksel katıldı.

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