Şarköy'de "Muhtarlarla Buluşma" toplantısı

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İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün genelgesi gereğince Vali Aziz Yıldırım başkanlığında “Muhtarlarla Buluşma" toplantısı Şarköy ilçesinde yapıldı.

Toplantıya Vali Yıldırım’ın yanı sıra, Şarköy Kaymakamı Hakan Kılınçkaya, İl Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık, İl Jandarma Komutanı Kıd. Alb. Osman Kılıç, İdare ve Denetim Müdürü Arzu Bıyıklıoğlu ve muhtarlar katıldı.

Toplantıda muhtarlar söz alarak mahallelerin sıkıntılarını, ihtiyaçlarını ve taleplerini Vali Yıldırım’a ilettiler.

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