Tekirdağ’da yoğun sis etkisini sürdürüyor Balıkçı tekneleri denize açılamadı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Tekirdağ’da etkisini sürdüren sis, hayatı olumsuz etkiliyor. Yoğun sis sebebiyle balıkçı tekneleri de denize açılamadı.

Tekirdağ ve bazı ilçelerinde etkisini devam ettiren sis, sabah saatlerinde hayatı olumsuz etkiliyor. Merkez Süleymanpaşa ilçesinde sabahın erken saatlerinde etkili olan sis, şehir merkezinde görüş mesafesini düşürdü. Sürücüler, kazaya kazaya sebebiyet vermemek için farlarını yakarak trafikte yavaş araçlarını düşük hızla kullandı.

Balık tutmak için sürekli Marmara denizinde açılan tekneler ise sis sebebiyle limanda çıkamadı. Ulaşımı olumsuz etkileyen sisin aralıklarla devam edeceğinin tahmin edildiği bildirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.