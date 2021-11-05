Yamaç paraşütü pilotu elektrik tellerine takıldı

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Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde yamaç paraşütü pilotu, uçuş sırasında elektrik tellerine takılarak yaralandı.

Eğitim uçuşu için Tekirdağ'ın Şarköy ilçesi Uçmakdere Mahallesi'ne gelen Serkan Kılıç, paraşütüyle 600 metreden atlayış yaptı. Atlayış yapan paraşütçü, bir süre sonra elektrik tellerine takılarak asılı kaldı. O sırada alanda bulunan yamaç paraşütü pilotları Ali Sıralı ve Hasan Özer'in müdahalesi ile tellerden kurtarılan Kılıç, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

TREDAŞ ekipleri de bölgeye gelerek, gerekli önlemleri aldıktan sonra tellere takılan paraşütü çıkarttı.

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