Yamaç paraşütüyle elektrik tellerine takıldı

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Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA)- TEKİRDAĞ'ın Şarköy ilçesinde Ganos Dağı'ndan atlayış yapan Serkan Kılıç´ın paraşütü elektrik tellerine takıldı. Yaralanan ve havada asılı kalan Kılıç'ı, bölgeye giden yamaç paraşütü pilotları kurtardı.

Ganos Dağı'ndan, 270 metre yükseklikten atlayış yapan Serkan Kılıç´ın yamaç paraşütü arızalandı. Kılıç´ın paraşütü, Şarköy'ün Uçmakdere Mahallesi'nde elektrik tellerine takıldı. Bu sırada bölgeden geçen bir motosikleti, havada asılı kalan Kılıç'ı görüp bölgedeki yamaç paraşütü pilotlarına bildirdi. Pilotlar Ali Sıralı ve Hasan Özer'in müdahalesiyle tellerden kurtarılan Kılıç, hastaneye kaldırıldı. Bölgeye gelen Trakya Elektrik Dağıtım AŞ (TREDAŞ) ekipleri de gerekli önlemleri alarak tellere takılan paraşütü çıkarttı.DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ Ruhan YALÇIN

2021-11-05 14:02:02



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