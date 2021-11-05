Yamaç paraşütüyle elektrik tellerine takıldı

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA)- TEKİRDAĞ'ın Şarköy ilçesinde Ganos Dağı'ndan atlayış yapan Serkan Kılıç´ın paraşütü elektrik tellerine takıldı. Yaralanan ve havada asılı kalan Kılıç'ı, bölgeye giden yamaç paraşütü pilotları kurtardı.
Ganos Dağı'ndan, 270 metre yükseklikten atlayış yapan Serkan Kılıç´ın yamaç paraşütü arızalandı. Kılıç´ın paraşütü, Şarköy'ün Uçmakdere Mahallesi'nde elektrik tellerine takıldı. Bu sırada bölgeden geçen bir motosikleti, havada asılı kalan Kılıç'ı görüp bölgedeki yamaç paraşütü pilotlarına bildirdi. Pilotlar Ali Sıralı ve Hasan Özer'in müdahalesiyle tellerden kurtarılan Kılıç, hastaneye kaldırıldı. Bölgeye gelen Trakya Elektrik Dağıtım AŞ (TREDAŞ) ekipleri de gerekli önlemleri alarak tellere takılan paraşütü çıkarttı.DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ Ruhan YALÇIN
2021-11-05 14:02:02
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.