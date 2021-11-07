Alev alev yanan ev kullanılamaz hale geldi

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde gece saatlerinde bir evde yangın meydana geldi.
Çerkezköy'ün Kızılpınar Mahallesi Haska Sokak üzerinde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Edinilen bilgilere göre, yangın ihbarı alınmasının ardından harekete geçen itfaiye ekipleri, yoğun uğraş sonrasında yangını söndürdü. Olayda can kaybı yaşanmazken maddi zarar oluştu. Yangın sonrası ev kullanılamaz hale geldi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.