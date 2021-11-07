Bariyerlere çarpan motosikletin sürücüsü öldü

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Onur KAYA/ÇERKEZKÖY (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ´ın Çerkezköy ilçesinde kontrolden çıkıp bariyerlere çarpan motosikletin sürücüsü Orhun Yiğit (31), hayatını kaybetti.

Kaza, saat 22.00 sıralarında Çerkezköy-Çorlu karayolu üzerindeki Veliköy Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Orhun Yiğit, yönetimindeki 22 AAS 731 plakalı motosikletin kontrolünü yitirip, bariyerlere çarptı. Şiddetli çarpmayla yola savrulan Yiğit, ağır yaralandı. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince Çerkezköy Devlet Hastanesi´ne kaldırılan Yiğit, kurtarılamadı.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı. DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ / Çerkezköy Onur KAYA

2021-11-07 23:36:23



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