Tekirdağ’ın korona haritası kızardı

Tekirdağ’da korona vakalarının artış göstermesiyle kentin haritası da kızarmaya başladı.

Ülke genelinde havaların soğuması ile vaka sayılarındaki ibreler de yükselmeye başladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, haftalık 100 binde vaka artışı ve vaka yoğunluğu tablosundaki verileri paylaştı. Tekirdağ’da 100 bin kişide görülen vaka sayısı 250,3’e yükseldi. Bu verilerle birlikte daha önce mavi ve yeşil tonlarda olan Tekirdağ’ın koronavirüs yoğun haritası da kırmızı tonlara büründü.

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