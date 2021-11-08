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8 kişinin yaralandığı çatışmada 13 şüpheli gözaltına alındı

İHA

8 kişinin yaralandığı çatışmada 13 şüpheli gözaltına alındı

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde geçtiğimiz hafta içinde gece geç saatlerde bir işletmeden meydana gelen silahlı kavgada 8 kişi yaralanmıştı. Olay sonrası geniş çaplı çatışma başlatan polis ekipleri, olayla ilgili olduğu düşünülen 13 şüpheliyi gözaltına aldı.
Olay, Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Gaziosmanpaşa Mahallesi Ergun Sokak üzerinde faaliyet gösteren bir işletmeye giren kişiler silahla ateş etmeye başlayınca, işletme içerisinde silahlı çatışma çıktı. Olayda toplamda 8 kişi yaralanırken, içeri silahla giren kişiler olay yerinden kaçtı. 1 şüpheli polis ekiplerinin çalışması ile gözaltına alınırken, diğer şüphelileri de yakalama çalışması başlatıldı. Olay sonrası soruşturma genişletilirken, silahlı kavgaya karıştığı iddia edilen 13 şüpheli polis ekipleri tarafından aynı gün yakalandı. Yapılan aramalarda 6 adet tabanca ve 2 adet av tüfeği ele geçirildi. Gözaltına alınan 13 şüpheli adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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