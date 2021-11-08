Eğlence mekanında 8 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya 13 gözaltı



Onur KAYA/ÇERKEZKÖY (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ'da eğlence mekanında çıkan 8 kişinin yaralandığı kavgayla ilgili 13 kişi gözaltına alındı.

Çerkezköy ilçesi Gazi Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Ergün Sokak´taki bir eğlence mekanında, önceki gün iki grup arasında para meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada 8 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı, çoğu tabancayla açılan ateş sonucu bacağından yaralanan 8 kişi ise tedavileri için ilçedeki çeşitli hastanelere sevk edildi.

Olayın ardından geniş çaplı soruşturma başlatan polis ekipleri, 12 kişiyi daha gözaltına aldı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 6 tabanca ve 2 pompalı tüfek ele geçirdi.

Toplam 13 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından geniş güvenlik önlemleri altında Çerkezköy Adliyesi'ne sevk edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ / Çerkezköy Onur KAYA

2021-11-08 14:56:03



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