Salgınla mücadele tavizsiz sürüyor

Süleymanpaşa Belediyesi, korona virüsü salgınının yeniden tırmanışa geçeceğine yönelik endişeler artarken, salgın tedbirlerini tavizsiz uygulamaya devam ediyor. Şehrin dört bir yanında dezenfeksiyon işlemlerini sürdüren ekipler, sağlık kuruluşları, parklar, okullar gibi alanları arındırarak salgının yayılma hızını sıfıra indirmeye çalışıyorlar.

Süleymanpaşa Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen dezenfeksiyon çalışmaları kapsamında Karadeniz Mahallesi Aile Sağlığı Merkezi çevresi ile Karadeniz Ortaokulu, 100. Yıl Mahallesi Mehmet Sadık Özyüksel İlkokulu ve Çınarlı Mahallesi’nde bulunan Genç Osman Parkı ve çevresi arındırma işlemine tabi tutuldu.

Süleymanpaşa Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünden konuyla ilgili yapılan açıklamada, tüm önlemlere, Tekirdağ’ın aşı oranlarında Türkiye’nin en iyi durumda olan illerinden biri olmasına rağmen korona virüsü vakalarının kent merkezinde hızla artış gösterdiği belirtilerek, vatandaşlara aşı, kişisel hijyen, sosyal mesafe ve maske kullanımı gibi kişisel tedbirlerden ödün vermemeleri çağrısında bulunuldu. Açıklamada, kurumsal tedbirlerin tek başına yeterli olmadığı, kişisel tedbirlerin ve aşının en etkili korunma yöntemi olduğu vurgusu yapılarak kendimizi ve sevdiklerimizi korumak için salgınla topyekûn mücadeleye devam edilmesi gerektiği ifade edildi.

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