TBMM Başkanı Şentop: “Türkiye'den rahatsız olanlar var”

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi 20212022 Akademik Yılı ilk ders açılışına katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan program, daha sonra müzik dinletisi ile devam etti. İlk derste öğrencilere seslenen TBMM Başkanı Şentop, “Karabağ zaferinde şehadete ulaşan kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. 30 yıla yakın bir zaman Azerbaycan topraklarının yüzde 20'si Ermenistan'ın işgali altındaydı. Geçen yıl eylül ayında başlayan ve 40 gün devam eden vatan müdafaasında Azerbaycan büyük bir zafer kazandı. 30 yıldır işgal altında bulunan topraklarını işgalden kurtardı. Biz başından beri Azerbaycan'ın yanında yer aldık. Başta cumhurbaşkanımız olmak üzere onun yol göstericiliği, özgüven, cesaret vermesi çok önemli. Sivillerin vurulduğu Gence'ye de ziyaret gerçekleştirdim. Hastaneye getirilen çocukları görünce büyük üzüntü yaşadık. Savaş insanlar arasında cereyan eden bir hadise. Kimse yaralanmasın, kimse ölmesin ama icap ettiği zaman savaş meşrudur. Savaş askerler arasında olur, askerler çatışır. Sivillere yapılan saldırılar tarih boyunca bütün kültürlerde, bütün hukuk düzenlerinde çok ağır müeyyidelerle karşılanmıştır. Bu anlamda uluslararası sözleşmelerde var. Biz tek millet iki devlet şiarıyla hareket ediyoruz. Tek millet iki devlet türkü sözü değildir. Bunun sahada karşılığı vardır ve Türkiye bunu her zaman göstermiştir ve gösterecektir. Biz Azerbaycan'ı desteklerken davasında haklı olduğuna inanıyoruz. Azerbaycan'ın kendi vatan toprakları yüzde 20'si işgal altındaydı, bu bizim veya Azerbaycan'ın beyanı değil bu konuda uluslararası hukukta alınmış kararlar vardır. BM tarafından Azerbaycan'ın topraklarının işgal altında olduğu ve Ermenistan'ın işgalci olduğuna dair dört farklı tarihte alınmış kararlar var. Bütün bu kararlar Azerbaycan'ın uluslararası hukuk bakımından haklı olduğunu gösteriyor. Saldırılar bir şeyi daha ortaya koydu, Ermenistan sivillere karşı saldırılar yapıyor ayrıca Nahcıvan’a atmış olduğu bazı füzelerle sadece Azerbaycan'a karşı değil, bölge ülkelerine de, bölge barışına karşı da kötü niyet içerisinde hareket ediyor. Bir suikast içerisinde hareket ediyor. Bu da ortaya çıktı. Dolayısıyla Azerbaycan'ın yanında yer almak, Ermenistan'a karşı tavır koymak sadece Azerbaycan'ın haklı davasını savunmanın yanında Kafkaslar'da bölge barışını savunmak anlamına geliyor” dedi.

Türkiye'nin bölgesinde ve dünyada gücünü, saygınlığını kabul ettirmiş durumda olduğunu ifade eden Şentop, “Türkiye'yi sadece oturduğu evin odasından bakan, gören, değerlendiren, sadece yaşadığı küçük dünyasındaki tecrübelerle Türkiye'ye bakan insanların değerlendirmeleri Türkiye'ye karşı büyük bir haksızlık. Gittiğimiz her yerde bunu görüyoruz, Türkiye'den rahatsız olanlar da var. Siyasetçiler, yöneticiler var. Bu rahatsızlıkların sebebini gördüğümüzde de bu bizi sevindiriyor. Türkiye'nin büyümesinden, gelişmesinden, tesirinin artmasından rahatsızlık duyuyorlar. Bu rahatsızlıklar olsun, bu rahatsızlıklar artsın. Biz bu rahatsızlıklardan iftihar ediyoruz. Türkiye'nin gerek tarihi gerek coğrafyası gerekse ortak tarih üzerinden gelmiş olduğu ülkeler üzerindeki tesir gücü bakımından Türkiye'nin büyüklüğünü anlamamız, Türkiye'ye ve milletimize güvenmemiz gerekiyor. Bu bakımdan Türkiye fikri Türkiye'den büyüktür" diyerek konuşmasını noktaladı.

