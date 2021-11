Çerkezköy TSO’dan öğrencilere giyim yardımı

Çerkezköy TSO, sorumluluk alanındaki Çerkezköy, Kapaklı ve Saray’daki ilk ve ortaöğretim çocuklarına mont ve bot yardımında bulundu. İhtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırılması için toplam 1000 adet mont ve bot, üç ilçenin Milli Eğitim Müdürlüklerine teslim edildi.

Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası, sosyal sorumluluk kapsamında her yıl gerçekleştirdiği, ilk ve ortaokul öğrencilerine giyecek yardımını bu sene de mont ve bot olarak sürdürdü. İhtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırılması için Çerkezköy Kapaklı ve Saray ilçesi İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine toplam bin adet bot ve mont gönderildi.

Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Kozuva, beraberinde Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mustafa Seçkin ve Yönetim Kurulu Üyeleri Mustafa Ogün Asıl, Metin Taşdelen, Murat Narçın ile Çerkezköy İlçe Millî Eğitim Müdürü Hüseyin Gümüş'ü makamında ziyaret etti. Ziyarette İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Gümüş, ihtiyaç sahibi öğrencilere verilmek üzere yapılan bot ve mont desteği için Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odasına teşekkür etti. Çerkezköy TSO Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Kozuva da, “İhtiyaç sahibi çocuklarımıza her yıl olduğu gibi bu sene de mont ve bot yardımında bulunuyoruz. Eğitim ve öğrencilerimiz konusunda her zaman varız, bu anlamda hep çocuklarımızın yanında olduk olmaya da devam edeceğiz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.