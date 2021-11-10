Özel güvenliklere emniyet eğitimi

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Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince üniversitede görev yapan özel güvenlik görevlilerine eğitim verildi.

Üniversitelerde eğitimöğretimin özgür ve güvenli bir ortamda sürdürülebilmesi amacıyla Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince özel güvenliklere yönelik asayiş, narkotik ve güvenlik konularında çeşitli eğitimler verilmeye devam ediyor. Tekirdağ merkez ve ilçelerde bulunan Namık Kemal Üniversitesi ile öğrenci yurtları bünyesinde görev yapan 200 özel güvenlik görevlisine, Özel Güvenlik Şube Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü, Güvenlik Şube Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü tarafından eğitim verildi.

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