Tarlada çalışan işçilerden Ata'ya saygı

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA)TEKİRDAĞ'ın Muratlı ilçesi Yeşilsırt köyünde tarlada çalışan işçiler, saatler 09.05'i gösterdiği sırada işlerini bırakıp Atatürk'ü anmak için saygı duruşuna geçti.
Muratlı ilçesine bağlı Yeşilsırt köyünde tarlada çalışan işçiler Atatürk'ü iş başında andı. Tarlada ekim yapan işçiler saatler 09.05'i gösterdiği sırada çalan sirenleri duyunca, ellerindeki işleri bırakıp saygı duruşuna geçti. 2 dakikalık saygı duruşu sonrası işçiler, mesailerine devam etti.DHA-Genel Türkiye-Tekirdağ Ruhan YALÇIN
2021-11-10 11:56:23
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