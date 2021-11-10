Tarlada çalışan işçilerden Ata'ya saygı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA)TEKİRDAĞ'ın Muratlı ilçesi Yeşilsırt köyünde tarlada çalışan işçiler, saatler 09.05'i gösterdiği sırada işlerini bırakıp Atatürk'ü anmak için saygı duruşuna geçti.

Muratlı ilçesine bağlı Yeşilsırt köyünde tarlada çalışan işçiler Atatürk'ü iş başında andı. Tarlada ekim yapan işçiler saatler 09.05'i gösterdiği sırada çalan sirenleri duyunca, ellerindeki işleri bırakıp saygı duruşuna geçti. 2 dakikalık saygı duruşu sonrası işçiler, mesailerine devam etti.DHA-Genel Türkiye-Tekirdağ Ruhan YALÇIN

2021-11-10 11:56:23



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.