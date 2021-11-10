Şehit onbaşı ölüm yıl dönümünde dualarla anıldı

Siirt’in Pervari İlçesinde düşen helikopterde şehit düşen Jandarma Uzman Onbaşı Dinçer Ersoy, şehadetinin 9’uncu yıldönümünde Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesindeki kabri başında dualarla anıldı.

İsmini taşıyan okul öğrencileri tarafından Çerkezköy Şehitliği’nde hazırlanan anma törenine, Çerkezköy Kaymakamı Murat Duru, 3. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Osman Akyıldız, Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap Akay, siyasi parti temsilcileri, kamu kurum ve kuruluşları temsilcileri, STK temsilcileri ve Şehit Dinçer Ersoy İlkokulu öğrencileri katıldı. Programda Şehit Dinçer Ersoy’un ailesi NilüferMustafa Ersoy da hazır bulundu.

Program öncesinde kısa bir konuşma yapan Şehit Dinçer Ersoy İlkokulu Müdürü Muharrem İlgar, aynı gün iki hüznü bir arada yaşadıklarını söyledi. Okul Müdürü Muharrem İlgar’ın konuşmasını tamamlaması sonrasında Şehit Dinçer Ersoy İlkokulu öğrencisi Erdem Ökmener, Şehit Dinçer Ersoy’un özgeçmişini okurken, Eda Naz Marangoz ‘Şehidim Geliyor’ adlı şiir seslendirdi.

Kur'anı Kerim tilaveti ve dua okunmasının ardından konuşan Çerkezköy Kaymakamı Murat Duru, “Şehidimize yakışır bir program oldu. Emeklerinizden dolayı teşekkür ediyorum. Öğrencimizin anlatmasına göre şehidimiz ne kadar hayat doluymuş, ne kadar cıvıl cıvıl başarılı bir çocukmuş. Böyle bir kardeşimiz vatanı uğruna gözünü kırpmadan şehadete intikal etmiş. Şehit aileleri bizlerin kutsal emanetidir” dedi.

Sonrasında şehitlerimizin kabirlerine karanfil bırakılmasıyla program son buldu.

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