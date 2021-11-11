Tekirdağ'da FETÖ operasyonu: 9 gözaltı

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Tekirdağ'da düzenlenen FETÖ operasyonunda 9 kişi gözaltına alındı.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen FETÖ /PDY terör örgütü yapılanması ile ilgili, örgütün değişik kademe ve görevlerinde faaliyet gösterdiği değerlendirilen İ.G., V.Y., S.A., B.K., H.G., M.K., O.Ç., R.T. ve Y.Y. isimli toplam 9 şahsın yakalanmasına yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda tüm şahıslar yakalanıp gözaltına alındı.

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